Ефим Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиОколо 24.02.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Дмитрий Игнатьев
Мать: Марфа Осипова
Рождение ребёнка
05.01.1793 ст.
Дочь: Синклитикия Ефимова
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Рождение ребёнка
28.10.1796 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Рождение ребёнка
13.07.1799 ст.
Сын: Илья Ефимов
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Рузской округи, Экономической Арешинской (Орешковской) волости, сельца Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева сын Илья 13 числа.
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: Федосья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 24.02.1829 ст.
Причина смерти: от золотухи
Похороны
26.02.1829 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя