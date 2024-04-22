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Ефим Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Около 24.02.1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Дмитрий Игнатьев

Мать: Марфа Осипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1793 ст.

Дочь: Синклитикия Ефимова

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Рождение ребёнка
28.10.1796 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Рождение ребёнка
13.07.1799 ст.

Сын: Илья Ефимов

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи, Экономической Арешинской (Орешковской) волости, сельца Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева сын Илья 13 числа.
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ильина

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Около 24.02.1829 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от золотухи
Похороны
26.02.1829 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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