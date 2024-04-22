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Прасковья Ефимова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

28.10.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1796 ст.

Отец: Ефим Дмитриев

Мать: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Крещение
02.11.1796 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена ноября 2 числа. Восприемницею была той же волости и той же деревни крестьянина Ефима Никитина жена Степанида Сид(о)рова.
Смерть
Неизвестно
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