Прасковья Ефимова
Место рождения
Дата рождения28.10.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.10.1796 ст.
Отец: Ефим Дмитриев
Мать: Федосья Ильина
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Крещение
02.11.1796 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена ноября 2 числа. Восприемницею была той же волости и той же деревни крестьянина Ефима Никитина жена Степанида Сид(о)рова.
Смерть
Неизвестно