Федосья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиДо 1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1793 ст.
Дочь: Синклитикия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Рождение ребёнка
28.10.1796 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Рождение ребёнка
13.07.1799 ст.
Сын: Илья Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рузской округи, Экономической Арешинской (Орешковской) волости, сельца Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева сын Илья 13 числа.
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1823 ст.