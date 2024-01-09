Федосья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

До 1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1793 ст.

Дочь: Синклитикия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Рождение ребёнка
28.10.1796 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева дочь Праскева 28 числа (октября)
Рождение ребёнка
13.07.1799 ст.

Сын: Илья Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи, Экономической Арешинской (Орешковской) волости, сельца Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева сын Илья 13 числа.
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1823 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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