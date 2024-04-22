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Синклитикия Ефимова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

05.01.1793 ст.

Дата смерти

30.05.1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1793 ст.

Отец: Ефим Дмитриев

Мать: Федосья Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Крещение
05.01.1793 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена того ж числа. Восприемница была той же вотчины и той же деревни крестьянская Ефима Никитина жена его Степанида Сидорова.
Смерть
30.05.1793 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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