Синклитикия Ефимова
Место рождения
Дата рождения05.01.1793 ст.
Дата смерти30.05.1793 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1793 ст.
Отец: Ефим Дмитриев
Мать: Федосья Ильина
Рузской округи Экономической Ракитинской волости деревни Тарханова у крестьянина Ефима Дмитриева родилась дочь Сигклитикия 5 числа.
Крещение
05.01.1793 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена того ж числа. Восприемница была той же вотчины и той же деревни крестьянская Ефима Никитина жена его Степанида Сидорова.
Смерть
30.05.1793 ст.