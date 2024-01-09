Марфа Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиДо 1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Игнатьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804 ст.