Марфа Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

До 1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Игнатьев

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1804 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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