Дмитрий Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Игнатьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: Игнатий Михайлов

Мать: Матрена Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа Осипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Тимофей Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа Осипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Марфа Осипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Осипова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
1803 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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