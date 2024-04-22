Дмитрий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смерти1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.
Отец: Игнатий Михайлов
Мать: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа Осипова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа Осипова
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Ефим Дмитриев
Мать ребёнка: Марфа Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Осипова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803 ст.