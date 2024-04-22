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Тимофей Дмитриев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

13.02.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.
Около 1770 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
1802 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Дмитрий Игнатьев

Мать: Марфа Осипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Около 1788 ст.

Жена: Васса Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Фекла Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Кузьмина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Кузьмина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
11.11.1799 ст.

Жена: Соломонида Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Рузской округи, Экономической Орешкинской волости, сельца Тарханова крестьянин Тимофей Дмитр(и)ев вторым браком с крестьянскою ж той же округи и той же волости деревни Данилкова Ивана Фед(о... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1802 ст.

Сын: Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
13.02.1845 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
15.02.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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