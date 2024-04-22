Тимофей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смерти13.02.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Дмитрий Игнатьев
Мать: Марфа Осипова
Бракосочетание
Около 1788 ст.
Жена: Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Фекла Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Кузьмина
Бракосочетание
11.11.1799 ст.
Жена: Соломонида Иванова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Рузской округи, Экономической Орешкинской волости, сельца Тарханова крестьянин Тимофей Дмитр(и)ев вторым браком с крестьянскою ж той же округи и той же волости деревни Данилкова Ивана Фед(о... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1802 ст.
Сын: Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Елисей Тимофеев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1845 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
15.02.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя