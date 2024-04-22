Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Тимофей Дмитриев
Мать: Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
03.11.1818 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.