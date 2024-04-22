Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Тимофей Дмитриев

Мать: Васса Кузьмина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1818 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1848 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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