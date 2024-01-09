Васса Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

13.08.1791 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1788 ст.

Муж: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Фекла Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
13.08.1791 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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