Васса Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смерти13.08.1791 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1788 ст.
Муж: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Фекла Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Смерть
13.08.1791 ст.
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев