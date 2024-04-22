Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения03.11.1818 ст.
Дата смерти31.08.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1818 ст.
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Пелагея Евдокимова
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Крещение
03.11.1818 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молит(вовал) священник Петр Алексеев. Крещен того ж числа. Восприемником был той же деревни крестьянин Михайла Федоров. Исправлял оной же священник с причтом.
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.08.1819 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1819 ст.