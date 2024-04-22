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Михаил Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

03.11.1818 ст.

Дата смерти

31.08.1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1818 ст.

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Крещение
03.11.1818 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молит(вовал) священник Петр Алексеев. Крещен того ж числа. Восприемником был той же деревни крестьянин Михайла Федоров. Исправлял оной же священник с причтом.
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
31.08.1819 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
31.08.1819 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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