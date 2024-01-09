Пелагея Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
03.11.1818 ст.
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно