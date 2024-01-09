Пелагея Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1818 ст.

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Экономического ведомства деревни Тарханова у крестьянина Ивана Тимофеева родился сын Михайл.
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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