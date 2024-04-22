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Федор Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Пелагея Евдокимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
14.01.1845 ст.

Жена: Мария Максимова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Государственных имуществ, Орешковской волости, Леньковского сельского общества, деревни Тархановой крестьянский сын Федор Иванов, холост, православного исповедания, первым браком, 20 лет и той же воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
По родителям - неточно
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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