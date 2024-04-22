Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Пелагея Евдокимова
Бракосочетание
14.01.1845 ст.
Жена: Мария Максимова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Государственных имуществ, Орешковской волости, Леньковского сельского общества, деревни Тархановой крестьянский сын Федор Иванов, холост, православного исповедания, первым браком, 20 лет и той же воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Мария Максимова
По родителям - неточно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно