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Иван Федоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Федор Иванов

Мать: Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
01.11.1876 ст.

Жена: Марфа Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова солдатский сын Иван Федоров, православного исповедания, первым браком, 20 лет и того ж уезда, Хотебцовской волости, деревни Ведерников крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1879 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Муханов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Георгий. Деревни Тархановой крестьянин Иван Феодоров и законная жена его Марфа Иванова. Оба православного исповедания.
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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