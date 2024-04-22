Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
01.11.1876 ст.
Жена: Марфа Иванова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова солдатский сын Иван Федоров, православного исповедания, первым браком, 20 лет и того ж уезда, Хотебцовской волости, деревни Ведерников крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1879 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Георгий. Деревни Тархановой крестьянин Иван Феодоров и законная жена его Марфа Иванова. Оба православного исповедания.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно