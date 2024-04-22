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Гавриил Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

20.03.1882 ст.

Дата смерти

23.08.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1882 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
21.03.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянский сын Николай Иларионов и деревни Демидковой крестьянка Екатерина Федорова. Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с испр. дол. псало... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
23.08.1882 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
25.08.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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