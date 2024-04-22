Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения20.03.1882 ст.
Дата смерти23.08.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1882 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Марфа Иванова
Крещение
21.03.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянский сын Николай Иларионов и деревни Демидковой крестьянка Екатерина Федорова. Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с испр. дол. псало... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1882 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
25.08.1882 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя