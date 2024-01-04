Марфа Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1876 ст.
Муж: Иван Федоров
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1879 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно