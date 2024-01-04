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Марфа Иванова

Место рождения

Ведерники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ведерники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.11.1876 ст.

Муж: Иван Федоров

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1879 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1882 ст.

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Муханов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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