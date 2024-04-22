Муханов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1884 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Марфа Иванова
Крещение
07.03.1884 ст.
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянин Василий Иларионов и деревни Демидковой крестьянка Екатерина Федорова Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с испр. дол. псаломщика С... Показать все
Бракосочетание
26.04.1910 ст.
Жена: Марфа Николаевна
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова билетный солдат Алексей Иванов Муханов, 4-й артиллерийской бригады, 9-й батареи; православного исповедания, первым браком, 26 лет и города Волокол... Показать все
Военная служба
1910 ст.
Род войск: 4-й артилерийская бригада 9-й батареи Воинское звание: билетный солдат
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Сын: Муханов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.
Мать ребёнка: Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1920
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа Николаевна
Ащеринский волсовет 1920 год Запись о рождении № 71 (общий) и № 35 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 31 августа 1920 г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Вера Муханова Ч... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1924
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Марфа Николаевна
Ащеринский волсовет, 1924 год Запись о рождении № 54 (общий) и № 26 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 28 февраля 1924г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Муханова Евдокия... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1928
Сын: Муханов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Николаевна
Лужковский сельсовет Ащеринской волости. Запись №18 (для мужского пола) от 26 октября 1928 года Фамилия и имя ребенка: Муханов Дмитрий Время рождения: в 1928 году 25 числа октября месяца Место рожде... Показать все
Место жительства
Около 1942 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно