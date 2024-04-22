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Муханов Алексей Иванович

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

06.03.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1884 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
07.03.1884 ст.
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянин Василий Иларионов и деревни Демидковой крестьянка Екатерина Федорова Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с испр. дол. псаломщика С... Показать все
Бракосочетание
26.04.1910 ст.

Жена: Марфа Николаевна

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова билетный солдат Алексей Иванов Муханов, 4-й артиллерийской бригады, 9-й батареи; православного исповедания, первым браком, 26 лет и города Волокол... Показать все
Военная служба
1910 ст.
Род войск: 4-й артилерийская бригада 9-й батареи Воинское звание: билетный солдат
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Муханов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.

Сын: Муханов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1920

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Ащеринский волсовет 1920 год Запись о рождении № 71 (общий) и № 35 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 31 августа 1920 г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Вера Муханова Ч... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1924

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Ащеринский волсовет, 1924 год Запись о рождении № 54 (общий) и № 26 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 28 февраля 1924г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Муханова Евдокия... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Муханов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Лужковский сельсовет Ащеринской волости. Запись №18 (для мужского пола) от 26 октября 1928 года Фамилия и имя ребенка: Муханов Дмитрий Время рождения: в 1928 году 25 числа октября месяца Место рожде... Показать все
Место жительства
Около 1942 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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