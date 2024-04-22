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(Холичева) Марфа Николаевна

Место рождения

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Дата рождения из записи о рождении дочери Веры.
Бракосочетание
26.04.1910 ст.

Муж: Муханов Алексей Иванович

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова билетный солдат Алексей Иванов Муханов, 4-й артиллерийской бригады, 9-й батареи; православного исповедания, первым браком, 26 лет и города Волокол... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Муханов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Муханов Алексей Иванович

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1917 ст.

Сын: Муханов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Муханов Алексей Иванович

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1920

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Муханов Алексей Иванович

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Ащеринский волсовет 1920 год Запись о рождении № 71 (общий) и № 35 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 31 августа 1920 г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Вера Муханова Ч... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1924

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Муханов Алексей Иванович

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Ащеринский волсовет, 1924 год Запись о рождении № 54 (общий) и № 26 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 28 февраля 1924г. Пол ребенка: женский Фамилия и имя ребенка: Муханова Евдокия... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Муханов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Муханов Алексей Иванович

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Лужковский сельсовет Ащеринской волости. Запись №18 (для мужского пола) от 26 октября 1928 года Фамилия и имя ребенка: Муханов Дмитрий Время рождения: в 1928 году 25 числа октября месяца Место рожде... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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