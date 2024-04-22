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Муханов Иван Алексеевич

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

30.08.1917 ст.

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1917 ст.

Отец: Муханов Алексей Иванович

Мать: Марфа Николаевна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
31.08.1917 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Бутаков(а) крестьянин Василий Иванов Холичев и девица Евдокия Матвеева Таинство крещения совершал священник Иоанн Троицкий с псаломщиком Александром Соколовым.
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
07.03.1942
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: пропал без вести в годы войны
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