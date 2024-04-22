Муханов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1914 ст.
Дата смерти28.07.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1914 ст.
Отец: Муханов Алексей Иванович
Мать: Марфа Николаевна
Крещение
07.03.1914 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: города Рузы мещанин Семен Александров и деревни Бутаков(а) девица Елена Иванова Таинство крещения совершал священник Иоанн Троицкий с псаломщиком Александром Соколовым.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1915 ст.
Причина смерти: от рвоты и поноса
Похороны
29.07.1915 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя