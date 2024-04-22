Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1879 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Марфа Иванова
Крещение
02.03.1879 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянский сын Василий Иларионов и деревни Тархановой солдатская дочь девица Екатерина Федорова. Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с прич... Показать все
Бракосочетание
08.01.1899 ст.
Жена: Ирина Семенова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова крестьянский сын Василий Иванов; православного исповедания, первым браком, 19 лет и того ж уезда и волости, деревни Ленькова крестьянская дочь Ири... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
10.03.1907 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно