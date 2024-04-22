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Василий Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

01.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1879 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
02.03.1879 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Грулевой крестьянский сын Василий Иларионов и деревни Тархановой солдатская дочь девица Екатерина Федорова. Таинство крещения совершал священник Алексий Купленский с прич... Показать все
Бракосочетание
08.01.1899 ст.

Жена: Ирина Семенова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова крестьянский сын Василий Иванов; православного исповедания, первым браком, 19 лет и того ж уезда и волости, деревни Ленькова крестьянская дочь Ири... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.

Сын: Муханов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.

Сын: Муханов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1907 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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