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Дарья Васильева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

10.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: Ирина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
11.03.1907 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Алексей Иванов и деревни Ленькова девица Марья Семенова Таинство крещения совершал священник Иоанн Троицкий с псаломщиком Александром Успенским.
Смерть
Неизвестно
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