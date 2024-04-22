Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения10.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
11.03.1907 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Алексей Иванов и деревни Ленькова девица Марья Семенова Таинство крещения совершал священник Иоанн Троицкий с псаломщиком Александром Успенским.
Смерть
Неизвестно