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Ирина Семенова

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1899 ст.

Муж: Василий Иванов

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова крестьянский сын Василий Иванов; православного исповедания, первым браком, 19 лет и того ж уезда и волости, деревни Ленькова крестьянская дочь Ири... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.

Сын: Муханов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.

Сын: Муханов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1907 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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