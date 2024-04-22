Ирина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
08.01.1899 ст.
Муж: Василий Иванов
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тарханова крестьянский сын Василий Иванов; православного исповедания, первым браком, 19 лет и того ж уезда и волости, деревни Ленькова крестьянская дочь Ири... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1907 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно