Муханов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1904 ст.
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
23.08.1904 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
?.11.1926
Род войск: 147 гвардейский стрелковый полк 49 гвардейской стрелковой дивизии Воинское звание: военврач 3 ранга 147 гвардейский стрелковый полк 49 гвардейской стрелковой дивизии. 483 сп 483 сд, 177 сд ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муханова Вера Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
военврач 3 ранга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести в годы войны