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Муханов Петр Васильевич

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

22.08.1904 ст.

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: Ирина Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
23.08.1904 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
?.11.1926
Род войск: 147 гвардейский стрелковый полк 49 гвардейской стрелковой дивизии Воинское звание: военврач 3 ранга 147 гвардейский стрелковый полк 49 гвардейской стрелковой дивизии. 483 сп 483 сд, 177 сд ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муханова Вера Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
военврач 3 ранга
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести в годы войны
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