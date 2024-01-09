Муханов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.07.1901 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянский сын Алексей Иванов и деревни Ленькова крестьянка Марья Никифорова. Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с псаломщиком Сергеем Весел... Показать все
Рождение
08.07.1901 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Ирина Семенова
Бракосочетание
31.08.1921
Ащеринский волсовет, 1921 год. Запись о браке № 58 Число и месяц заключения брака: 31 августа 1921 года. Жених: Муханов Федор, 20 лет, д. Тарханово, Ащеринской вол., Рузского у. Род занятий: шорник... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1922
Мать ребёнка: Муханова Прасковья Ивановна
Ащеринский волсовет, 1922 год. Запись о рождении №164 (общий) и №85 (для мужского пола). Число и месяц совершения записи: 9-го августа 1922 г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребенка: Муханов Илья... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1925
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Муханова Прасковья Ивановна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волисполкоме 1925 год. Запись о рождении № 124 (общий) и № 65 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 10 июня 1925 года Пол реб... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1926
Мать ребёнка: Муханова Прасковья Ивановна
Ащеринский Вол. Исполнит. Комитет. 25 ноября 1926 года. Запись о рождении № 53 (для мужского пола) Фамилия и имя: Муханов Михаил Время рождения: в 1926 году 24 числа ноября месяца Место рождения: Та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно