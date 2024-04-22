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Муханов Илья Федорович

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

05.08.1922

Дата смерти

11.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922

Отец: Муханов Федор Васильевич

Мать: Муханова Прасковья Ивановна

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Ащеринский волсовет, 1922 год. Запись о рождении №164 (общий) и №85 (для мужского пола). Число и месяц совершения записи: 9-го августа 1922 г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребенка: Муханов Илья... Показать все
Смерть
11.10.1943
Кладбище в лесу в 2,5 км от дер. Мащилово, Мащилово, Полавский район, Ленинградская область, СССР (Россия)
Причина смерти: умер от ран
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