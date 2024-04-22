Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимова

Место рождения

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
14.01.1845 ст.

Муж: Федор Иванов

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Государственных имуществ, Орешковской волости, Леньковского сельского общества, деревни Тархановой крестьянский сын Федор Иванов, холост, православного исповедания, первым браком, 20 лет и той же воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
По родителям - неточно
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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