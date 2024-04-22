Мария Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Бракосочетание
14.01.1845 ст.
Муж: Федор Иванов
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Государственных имуществ, Орешковской волости, Леньковского сельского общества, деревни Тархановой крестьянский сын Федор Иванов, холост, православного исповедания, первым браком, 20 лет и той же воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
По родителям - неточно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно