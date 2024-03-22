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Иван Федоров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Федор Иванов

Мать: Мария Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
10.10.1882 ст.

Жена: Матрена Максимова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тархановой крестьянский сын Иван Федоров православного исповедания, первым браком, 18 лет и того ж уезда и волости, деревни Куровой крестьянская дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Матрена Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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