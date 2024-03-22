Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Федор Иванов
Мать: Мария Максимова
Бракосочетание
10.10.1882 ст.
Жена: Матрена Максимова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тархановой крестьянский сын Иван Федоров православного исповедания, первым браком, 18 лет и того ж уезда и волости, деревни Куровой крестьянская дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Матрена Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно