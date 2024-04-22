Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения13.05.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1891 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Матрена Максимова
Крещение
14.05.1891 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Рыбушкина крестьянин Афанасий Гаврилов (Шилихин) и деревни Тарханова крестьянка Ирина Осипова. Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с псаломщиком Серге... Показать все
Смерть
Неизвестно