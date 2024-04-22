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Елена Иванова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

13.05.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1891 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Матрена Максимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
14.05.1891 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Рыбушкина крестьянин Афанасий Гаврилов (Шилихин) и деревни Тарханова крестьянка Ирина Осипова. Таинство крещения совершал священник Алексей Купленский с псаломщиком Серге... Показать все
Смерть
Неизвестно
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