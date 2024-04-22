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Матрена Максимова

Место рождения

Курово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.10.1882 ст.

Муж: Иван Федоров

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тархановой крестьянский сын Иван Федоров православного исповедания, первым браком, 18 лет и того ж уезда и волости, деревни Куровой крестьянская дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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