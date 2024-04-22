Матрена Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Бракосочетание
10.10.1882 ст.
Муж: Иван Федоров
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рузского уезда, Ащеринской волости, деревни Тархановой крестьянский сын Иван Федоров православного исповедания, первым браком, 18 лет и того ж уезда и волости, деревни Куровой крестьянская дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1891 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно