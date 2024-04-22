Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения08.06.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1802 ст.
Отец: Тимофей Дмитриев
Мать: Соломонида Иванова
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Крещение
10.06.1802 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 10 числа. Восприемником был той же деревни крестьянин Сидор Игнатов.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно