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Петр Тимофеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

08.06.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1802 ст.

Отец: Тимофей Дмитриев

Мать: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Крещение
10.06.1802 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 10 числа. Восприемником был той же деревни крестьянин Сидор Игнатов.
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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