Соломонида Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смерти16.01.1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.
Бракосочетание
11.11.1799 ст.
Муж: Тимофей Дмитриев
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Рузской округи, Экономической Орешкинской волости, сельца Тарханова крестьянин Тимофей Дмитр(и)ев вторым браком с крестьянскою ж той же округи и той же волости деревни Данилкова Ивана Фед(о... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1802 ст.
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Елисей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1837 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
19.01.1837 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя