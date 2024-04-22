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Соломонида Иванова

Место рождения

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

16.01.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

1802 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
11.11.1799 ст.

Муж: Тимофей Дмитриев

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Рузской округи, Экономической Орешкинской волости, сельца Тарханова крестьянин Тимофей Дмитр(и)ев вторым браком с крестьянскою ж той же округи и той же волости деревни Данилкова Ивана Фед(о... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1802 ст.

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузской округи Экономической Батакинской волости деревни Тарханова у крестьянина Тимофея Дмитр(и)ева сын Петр, 8 числа.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Елисей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
16.01.1837 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
19.01.1837 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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