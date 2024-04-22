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Григорий Тимофеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Тимофей Дмитриев

Мать: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
08.11.1837 ст.

Жена: Акулина Кириллова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №25 Восьмого числа того ж Ведомства и той же волости деревни Тарханова крестьянский сын Григорий Тимофеев понял за себя того же ведомства деревни Царева крестьянскую дочь девицу Акилину Кирил(... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Акулина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1845 ст.

Дочь: Лукерья (Гликерия) Григорьева

Мать ребёнка: Акулина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Акулина Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Акулина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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