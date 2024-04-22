Григорий Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1817 ст.
Отец: Тимофей Дмитриев
Мать: Соломонида Иванова
Бракосочетание
08.11.1837 ст.
Жена: Акулина Кириллова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №25 Восьмого числа того ж Ведомства и той же волости деревни Тарханова крестьянский сын Григорий Тимофеев понял за себя того же ведомства деревни Царева крестьянскую дочь девицу Акилину Кирил(... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Акулина Кириллова
Рождение ребёнка
06.05.1845 ст.
Дочь: Лукерья (Гликерия) Григорьева
Мать ребёнка: Акулина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Акулина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Акулина Кириллова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно