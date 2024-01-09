Гавриил Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти07.03.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Григорий Тимофеев
Мать: Акулина Кириллова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1874 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
09.03.1874 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя