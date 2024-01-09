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Гавриил Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

07.03.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Григорий Тимофеев

Мать: Акулина Кириллова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
07.03.1874 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от горячки
Похороны
09.03.1874 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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