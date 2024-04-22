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Акулина Кириллова

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

07.06.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1818 ст.

Отец: Кирила Сергеев

Мать: Дарья Борисова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Крещение
09.06.1818 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Павел Дмитриев. Крещена 9-го числа Восприемницею была того ж ведомства деревни Грулева крестьянская жена Матрена Сергеева. Исправлял оной же священник Павел Дмитриев с причтом.
Бракосочетание
08.11.1837 ст.

Муж: Григорий Тимофеев

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №25 Восьмого числа того ж Ведомства и той же волости деревни Тарханова крестьянский сын Григорий Тимофеев понял за себя того же ведомства деревни Царева крестьянскую дочь девицу Акилину Кирил(... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1845 ст.

Дочь: Лукерья (Гликерия) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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