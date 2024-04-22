Акулина Кириллова
Место рождения
Дата рождения07.06.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
07.06.1818 ст.
Отец: Кирила Сергеев
Мать: Дарья Борисова
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Крещение
09.06.1818 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал священник Павел Дмитриев. Крещена 9-го числа Восприемницею была того ж ведомства деревни Грулева крестьянская жена Матрена Сергеева. Исправлял оной же священник Павел Дмитриев с причтом.
Бракосочетание
08.11.1837 ст.
Муж: Григорий Тимофеев
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №25 Восьмого числа того ж Ведомства и той же волости деревни Тарханова крестьянский сын Григорий Тимофеев понял за себя того же ведомства деревни Царева крестьянскую дочь девицу Акилину Кирил(... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
06.05.1845 ст.
Дочь: Лукерья (Гликерия) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно