Кирила Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: Прасковья Лукьянова
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Павел Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Антон Кириллов
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.
Дочь: Акулина Кириллова
Мать ребёнка: Дарья Борисова
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Кирила Кириллов
Мать ребёнка: Дарья Борисова
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
Неизвестно