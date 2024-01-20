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Кирила Сергеев

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1746 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.
1773 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: Прасковья Лукьянова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Павел Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Антон Кириллов

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.

Дочь: Акулина Кириллова

Мать ребёнка: Дарья Борисова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Кирила Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Борисова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
Неизвестно

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