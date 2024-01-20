Надежда Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Павел Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Антон Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
До 1815 ст.