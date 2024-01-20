Надежда Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.
1797 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Павел Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Антон Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
До 1815 ст.
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

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