Дарья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно Ревизской сказке 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Сергеев

Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.

Дочь: Акулина Кириллова

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Кирила Кириллов

Отец ребёнка: Кирила Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
Неизвестно

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