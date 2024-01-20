Дарья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Сергеев
Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.
Дочь: Акулина Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Запись №48 Экономического ведомства деревни Царева у крестьянина Кирилы Сергеева родилась дочь Акилина
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Кирила Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Сергеев
Согласно Ревизской сказке 1834 года
Смерть
Неизвестно