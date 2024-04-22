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Лукерья (Гликерия) Григорьева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

06.05.1845 ст.

Дата смерти

18.12.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1845 ст.

Отец: Григорий Тимофеев

Мать: Акулина Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Крещение
07.05.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: государственной деревни Царевой крестьянин Кирилл Кириллов и деревни Карабузина солдатка Мария Ефимова. Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров с своим причтом.
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
18.12.1845 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Похороны
20.12.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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