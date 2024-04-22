Лукерья (Гликерия) Григорьева
Место рождения
Дата рождения06.05.1845 ст.
Дата смерти18.12.1845 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1845 ст.
Отец: Григорий Тимофеев
Мать: Акулина Кириллова
Крещение
07.05.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: государственной деревни Царевой крестьянин Кирилл Кириллов и деревни Карабузина солдатка Мария Ефимова. Таинство крещения совершал священник Николай Прохоров с своим причтом.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1845 ст.
Похороны
20.12.1845 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя