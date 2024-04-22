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Мавра Тимофеева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

28.02.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Тимофей Дмитриев

Мать: Соломонида Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
28.02.1884 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
01.03.1884 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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