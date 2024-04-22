Мавра Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти28.02.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Тимофей Дмитриев
Мать: Соломонида Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1884 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
01.03.1884 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя