Игнатий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Михайлов

Игнатий Михайлов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.
Около 1720 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719 ст.

Отец: Михаил Филиппов

Мать: Акулина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Семен Игнатьев

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Дмитрий Игнатьев

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Сидор Игнатьев

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Семен Игнатов

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Наталья Игнатова

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close