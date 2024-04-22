Игнатий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719 ст.
Отец: Михаил Филиппов
Мать: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Семен Игнатьев
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Дмитрий Игнатьев
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Сидор Игнатьев
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Семен Игнатов
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Наталья Игнатова
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно