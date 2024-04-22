Сидор Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Отец: Игнатий Михайлов
Мать: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Дочь: Степанида Сидорова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Мавра Сидорова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Елена Степанова
Восприемник
10.06.1802 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Петр Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810 ст.