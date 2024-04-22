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Сидор Игнатьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: Игнатий Михайлов

Мать: Матрена Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Дочь: Степанида Сидорова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Мавра Сидорова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Восприемник
10.06.1802 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Петр Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Степанова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
1810 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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