Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720 ст.

Дата смерти

До 1748 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1745 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Семен Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Дмитрий Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Сидор Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1748 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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