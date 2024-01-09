Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720 ст.
Дата смертиДо 1748 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Семен Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Сын: Дмитрий Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Сидор Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1748 ст.