Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Дочь: Степанида Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Мавра Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Игнатьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Сидор Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Игнатьев

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1815 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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