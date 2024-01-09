Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Дочь: Степанида Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Евдокия Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Мавра Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Сидор Игнатьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.