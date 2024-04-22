Степанида Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смерти16.07.1801 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: Сидор Игнатьев
Мать: Елена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Прохор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Ульяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Никитин
Рождение ребёнка
02.10.1794 ст.
Сын: Яков Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Никитин
Рождение ребёнка
13.03.1796 ст.
Дочь: Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Никитин
Восприемник
02.11.1796 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
15.10.1799 ст.
Сын: Ларион Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1801 ст.
Причина смерти: во время родов