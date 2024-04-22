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Степанида Сидорова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

16.07.1801 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: Сидор Игнатьев

Мать: Елена Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Прохор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Ульяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1794 ст.

Сын: Яков Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1796 ст.

Дочь: Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемник
02.11.1796 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
15.10.1799 ст.

Сын: Ларион Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Никитин

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
16.07.1801 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: во время родов
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