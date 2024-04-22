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Михаил Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1669 ст.

Дата смерти

До 1741 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Около 1707 г.р.
Около 1719 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669 ст.

Отец: Филипп

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Калина Михайлов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1719 ст.

Сын: Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иванова

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1741 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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