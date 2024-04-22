Михаил Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669 ст.
Дата смертиДо 1741 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669 ст.
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Калина Михайлов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1719 ст.
Сын: Игнатий Михайлов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иванова
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1741 ст.