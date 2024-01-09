Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Калина Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1719 ст.
Сын: Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Филиппов
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно