Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1669 г.р.

Дети

Около 1707 г.р.
Около 1719 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Калина Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1719 ст.

Сын: Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Филиппов

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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