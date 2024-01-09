Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Семен Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Наталья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно