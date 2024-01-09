Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Семен Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Наталья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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