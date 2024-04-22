Анна Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Минина

Анна Минина

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

До 1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1826 ст.

Дочь: Агафья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Демидов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Иван Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Демидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Демидов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1854 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close