Анна Минина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиДо 1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1826 ст.
Дочь: Агафья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Демидов
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Иван Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Демидов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854 ст.