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Абрам Демидов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Демид Герасимов

Мать: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1810 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1826 ст.

Дочь: Агафья Абрамова

Мать ребёнка: Анна Минина

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Иван Абрамов

Мать ребёнка: Анна Минина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Минина

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1848 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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