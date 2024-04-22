Абрам Демидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Демид Герасимов
Мать: Ксения Софронова
Место жительства
После 1810 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1826 ст.
Дочь: Агафья Абрамова
Мать ребёнка: Анна Минина
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Иван Абрамов
Мать ребёнка: Анна Минина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Минина
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.