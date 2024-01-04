Демид Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Герасимов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.
Около 1769 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.
1795 г.р.
1797 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Герасим Кондратьев

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Ефим Демидов

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Соломонида Демидова

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Ксения Демидова

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1795 ст.

Сын: Евсей Демидов

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1797 ст.

Сын: Павел Демидов

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Прасковья Демидова

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Абрам Демидов

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1810 ст.
Большие Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
До 1810 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
После 1815 ст.

Жена: Ирина Васильева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Степанида Демидова

Мать ребёнка: Ксения Софронова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Софронова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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