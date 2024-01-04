Демид Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Герасим Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Ефим Демидов
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Соломонида Демидова
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Ксения Демидова
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
15.05.1795 ст.
Сын: Евсей Демидов
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
06.12.1797 ст.
Сын: Павел Демидов
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Прасковья Демидова
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Абрам Демидов
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Место жительства
После 1810 ст.
Большие Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
До 1810 ст.
Бракосочетание
После 1815 ст.
Жена: Ирина Васильева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Степанида Демидова
Мать ребёнка: Ксения Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Софронова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно